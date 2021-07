Via l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto (purché sia rispettato il distanziamento e non ci siano situazioni di criticità). Ma cosa dice la gente?

"Finalmente", "Ma forse...". Perché sulle maschrine, o meglio sullo 'stop' all'obbligo all'aperto (purché sia garantito il distanziamento e non ci siano situazioni di criticità), inevitabilmente, i pareri sono discordanti. Se da una parte, insomma, per molti è una vera e propria liberazione, dall'altra, però, c'è chi vuole andarci ancora cauto. "Giusto - spiega un signore - I dati confermano, infatti, che c'è un trend molto positivo, con numeri bassi; sempre, comunque, ricordandosi di essere prudenti". "Eravamo stufi di doverla indossare anche all'esterno - afferma un pensionato - L'importante è che si continui a stare attenti". "Dobbiamo capire, però, che questo non significa liberi tutti - ribadisce un altro pensionato - Tanti, purtroppo, sono fianco a fianco senza le necessarie misure di sicurezza e non va bene". "Io l'avrei lasciata - dice un signore - E' una questione di sentirsi più tranquillo". Della stessa opinione pure una donna. "Bisognava tenerle. Ci sono ancora troppi assembramenti in giro". "Era ora - conferma un cittadino - In particolar modo adesso che è estate, con il caldo si fa fatica pure a respirare". "Meglio tenerla - racconta un uomo - Altri 15 giorni o un mese". "Basta che non ci sia grande confusione - conclude un signore - Certo, può essere difficoltoso portarla principalmente durante il periodo estivo, ma una volta che ci siamo abituati non è poi così complicato".

