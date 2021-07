Torna il Mercatino di Bienate, arrivato alla 28^edizione estiva. Appuntamento, allora, sabato 3 luglio a partire dalle 16. Artigiani, collezionisti e hobbisti.

Torna il Mercatino di Bienate, arrivato alla 28^edizione estiva. La manifestazione unica nel suo genere per il suo folklore e le sue caratteristiche bancarelle, è in programma sabato 3 luglio aperta dalle 16 alle 24.30 lungo la principale via del paese, come sempre con la presenza e la partecipazione di artigiani, collezionisti e hobbisti che presenteranno prodotti usati, vecchi o di rilevanza antica, collezionistica e oggettistica antica o storica. Un’occasione per i visitatori che potranno vedere e trovare alcuni oggetti, ormai da anni dimenticati o per le nuove generazioni, mai visti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro