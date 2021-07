"Servizio pediatria va mantenuto"

Il Comune di Casorezzo al lavoro, per cercare di fare il possibile per mantenere il servizio di pediatria sul territorio.

I toni sono garbati, ma fermi. E mirano a sottolineare un concetto preciso: il nostro territorio deve poter disporre di servizi sanitari e di medicina di base a portata di persona senza obbligarla a fare qualche chilometro per potervi avere accesso. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, trae lo spunto generale di riflessione da un episodio specifico, ovvero il fatto che Casorezzo non potrà più disporre del presidio pediatrico a causa del trasferimento a Milano di Stefania Gironi che lo aveva gestito fino a pochi giorni fa. Chi, a Casorezzo, avrà necessità di fare visitare il proprio figlio dovrà quindi recarsi fino a Bareggio. Un fatto che Oldani ritiene non molto pratico e fonte di diversi disagi per i cittadini: "Come Comune - spiega - stiamo cercando di fare il possibile per mantenere il servizio di pediatria sul nostro territorio, vogliamo fare capire ad Ats che le sue decisioni possono avere ricadute particolarmente rilevanti sui comuni, spostare 400 persone a Bareggio per il servizio di pediatria non mi sembra una buona idea, oltretutto in un periodo nel quale si sta parlando molto di ridurre l'inquinamento, e poi si tratta anche di non fare mancare la medicina sul territorio". Oldani correda la disamina ricordando che "L'erogazione di servizi sanitari non può essere una questione di semplice calcolo matematico". Riflessioni che anche l'opposizione di 'Insieme per Casorezzo' sposa totalmente dichiarandosi disponibile a dare man forte alla risoluzione del problema. "Su questo tema - anticipa Oldani - sarà nostra cura elaborare un documento congiunto per sensibilizzare adeguatamente le istituzioni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro