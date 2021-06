Cento anni di Banda

Cent'anni di onorata attività alle spalle, ma ancora una gran voglia di suonare. Storico traguardo per il Corpo bandistico San Lorenzo di Parabiago.

Cent'anni di onorata attività alle spalle, ma ancora una gran voglia di suonare e regalare e regalarsi emozioni nuove. Nato nel 1920, il Corpo bandistico San Lorenzo di Parabiago ha avuto modo di festeggiare il suo prestigioso genetliaco secolare sia pure a un anno di distanza per le inevitabili restrizioni imposte dal Covid. E ha sempre l'aspetto di una bella signora sulla quale l'incedere del tempo non fa nascere ombra di ruga o invecchiamento. E così la chiesa di san Lorenzo si è stretta intorno al suo gioiello musicale esprimendogli sia orgoglio sia affetto. Ampiamente ricambiati con un concerto significativamente intitolato 'Cento anni di noi', con un noi volto a racchiudere sia gli esponenti del Corpo bandistico che negli anni hanno contribuito al suo prestigio, con i capelli bianchi o negli anni verdi, sia la comunità di cui questo sodalizio di cui è figlia e parte. "Bravissimi - ha scritto in una nota il sindaco Raffaele Cucchi - E' sempre emozionante ascoltarvi nell'esecuzione di brani che hanno ricostruito la storia della banda con uno sguardo verso il futuro". All'insegna di una musica che sa sempre regalare emozioni diverse e in grado di valicare i confini anagrafici.

