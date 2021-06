Coppa Bernocchi anche da Nerviano

Quella che si correrà il prossimo 4 ottobre sarà l'edizione numero 102. La 'Coppa Bernocchi' di ciclismo non conosce l'usura del tempo e si appresta ad aggiungere un altro significativo tassello alla sua già robusta storia. E, per la prossima edizione, questa storia comprenderà anche il Comune di Nerviano da cui transiterà.

Quella che si correrà il prossimo 4 ottobre sarà l'edizione numero 102. La 'Coppa Bernocchi' di ciclismo non conosce l'usura del tempo e si appresta ad aggiungere un altro significativo tassello alla sua già robusta storia. E, per la prossima edizione, questa storia comprenderà anche il Comune di Nerviano da cui transiterà e su cui sarà collocato un traguardo volante. L'Amministrazione del sindaco Massimo Cozzi si è impegnata a corrispondere quale contributo alla manifestazione organizzata come sempre dall'Unione Sportiva Legnanese una somma di 2000 euro. E lo ha fatto nella consapevolezza dell'interesse pubblico che permea l'iniziativa. Il primo cittadino ha voluto condividere questa significativa esperienza che caratterizzerà il Comune di Nerviano esprimendo soddisfazione sul suo profilo social. "La Coppa Bernocchi di ciclismo passerà per Nerviano - ha scritto - e avremo un traguardo volante nel nostro Comune". E Nerviano assurgerà allo stesso livello di internazionalità che da sempre caratterizza la kermesse su due ruote legnanese.

