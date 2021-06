Covid, a fianco del Comune. Contributi alle associazioni

Nel contribuire ad aiutare la popolazione in piena emergenza Covid-19 sono state in prima linea. Con una forte profusione di impegno umano, ma anche sul piano economico. Alle associazioni di Casorezzo che hanno affiancato il Comune nel dare sollievo nella fase topica della diffusione della pandemia l'Amministrazione comunale del sindaco Pierluca Oldani ha deciso di riconoscere un contributo.

Nel contribuire ad aiutare la popolazione in piena emergenza Covid-19 sono state in prima linea. Con una forte profusione di impegno umano, ma anche sul piano economico. Alle associazioni di Casorezzo che hanno affiancato il Comune nel dare sollievo nella fase topica della diffusione della pandemia l'Amministrazione comunale del sindaco Pierluca Oldani ha deciso di riconoscere un contributo: alla Protezione Civile sono stati erogati 2000 euro, alla Pro Loco 1200 e al gruppo 'Irriducibili' 1000. In esse il Comune ha rinvenuto, come si legge nella delibera di attribuzione dei contributi, "Significatività dell'iniziativa in tema di aiuto della popolazione coinvolta nelle conseguenze sanitarie, sociali ed economiche della pandemia e prevenzione di situazioni di gravità assistenziale". I tre sodalizi si sono inoltre mossi in pieno ossequio al principio di sussidiarietà con progetti di supporto in piena consonanza con le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale. Un rapporto di collaborazione che ha avuto modo di concretarsi nella loro adesione al Coc (Centro operativo comunale). Una sinergia tra pubblico e privato profumata di solidarietà che ha consentito a Casorezzo di fare fronte in modo efficace alla lacerante emergenza pandemica.

