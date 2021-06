‘Della Villa Cafè’: che estate!

L’estate cuggionese torna finalmente a riaccendersi al ‘Della Villa Cafè’ che inserisce nel suo carnet di eventi alcuni appuntamenti imperdibili.

L’estate cuggionese torna finalmente a riaccendersi al ‘Della Villa Cafè’ che inserisce nel suo carnet di eventi alcuni appuntamenti imperdibili. A dare il via, allora, sarà la 'Serata Latina', un evento straordinario in programma per sabato 26 giugno. Una serata di musica e divertimento con dj e la possibilità di provare i ritmo latini con i ballerini. Durante l'appuntamento ci sarà anche la possibilità di esibirsi e divertirsi con il karaoke. Per info contattare Davide: 02/49671722 – 377/2606467. Dopo questo evento, si continua con le ‘Serate chupito’ in programma tutti i giovedì. Ultimo, ma non per importanza, l’emozione e il divertimento unico del karaoke. Sarà, inoltre, possibile prenotare il proprio tavolo per l’appuntamento imperdibile dell’aperitivo.

