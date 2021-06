Interventi sui loculi

Sono il luogo dell'ultimo riposo di alcuni sangiorgesi, ma accusano un po' l'usura del tempo. Per questo, sui loculi di più vecchia costruzione del cimitero di San Giorgio, l'Amministrazione comunale del sindaco Walter Cecchin ha deciso di intervenire massicciamente mettendo in campo lavori per l'importo di 25 mila euro.

Sono il luogo dell'ultimo riposo di alcuni sangiorgesi, ma accusano un po' l'usura del tempo. Per questo, sui loculi di più vecchia costruzione del cimitero di San Giorgio, l'Amministrazione comunale del sindaco Walter Cecchin ha deciso di intervenire massicciamente mettendo in campo lavori per l'importo di 25 mila euro. "Sono iniziati - spiega il primo cittadino - i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della copertura e del cornicione dei loculi più vecchi, i lavori dureranno circa tre settimane e l'entrata, pertanto, sarà consentita solo dal secondo cancello". L'esecuzione degli interventi pone un problema di sicurezza negli accessi ai loculi che saranno quindi interdetti fino alla loro ultimazione. Ancora una volta la giunta di piazza Quattro Novembre si mostra, quindi, sensibile alla preservazione nello stato di ottimalità in uno dei luoghi per eccellenza della storia sangiorgese.

