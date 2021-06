Occhio ai finti tecnici

Segnalazioni sono arrivati da alcuni cittadini di Busto Garolfo. C'è chi si è presentato come dipendente di Amiacque e chi, invece, dell'Enel. "Fate attenzione".

Occhi aperti e massima attenzione. Perché loro, i truffatori, modi gentili, favella sciolta e a volte ben vestiti, sono sempre in agguato e in cerca di facili quanto velenosi raggiri. L'allarme arriva questa volta da Busto Garolfo e a lanciarlo è direttamente il sindaco Susanna Biondi che a sua volta ha raccolto le segnalazioni di alcuni bustesi. "Alcuni cittadini - spiega - ci segnalano la presenza sul nostro territorio di soggetti che, fingendosi personale di Amiacque, con la scusa di controllare il contatore dell'acqua o inventando inesistenti problematiche, tentano di accedere alle abitazioni". E, di conseguenza, di impossessarsi in modo truffaldino di oggetti che, per i loro detentori, hanno spesso un valore economico o affettivo elevato. "Se doveste trovarvi in questa situazione - prosegue Biondi - non fateli entrare e avvisate subito i Carabinieri o la Polizia Locale". Altri cittadini hanno confermato dal canto loro di avere ricevuto visite di persone che si spacciavano anche per funzionari Enel.

