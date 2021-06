Radio Milano: on air Dario Piana

Radio Milano International suona il vinile e arricchisce il suo palinsesto. A partire dal 4 luglio, ogni domenica alle 21.30, sarà on air Dario Piana con 'Underskin'.

Radio Milano International suona il vinile e arricchisce il suo palinsesto. A partire dal 4 luglio, ogni domenica alle 21.30, sarà on air Dario Piana con 'Underskin', un viaggio musicale attraverso Deep, Afro, Latin, Soulful e Jazz House. Dario Piana è uno dei maggiori collezionisti internazionali di vinili Rare Groove, Jazz, Funk, Brasil, Bossanova e Soundtrack, e segue con passione ogni evoluzione e contaminazione della black music. DJ, producer, remixer, dal 1979 Dario ha portato il suo suono eclettico e ritmato in centinaia di club italiani ed europei proponendo nei suoi DJ set House suoni con contaminazioni Deep, Afro, Latin, Soulful e Jazz dove il groove rimane il cardine della sua massima espressione musicale. Con diverse produzioni alle spalle con la sua label, Bluenoises Records, Dario ha in programma un quarto EP con Daniele Baldelli in uscita nei prossimi mesi. Collabora inoltre con altre etichette come Leng Records, Tropical Animals, Editorial Records, Hot Digits Music, Spa In Disco e Deep Sense. Il mosaico dei protagonisti di Radio Milano International è inoltre composto da: Master Freez, Fabio Negri, Irene Lamedica & Steve ‘Dub’ Lucarelli, Lucia Schillaci, Bruno Bolla, Paolo Bardelli e Dario Piana. Ogni domenica invece l’appuntamento è con il 'Guest DJ Set'. Grazie alla partenership con Radio News, RMI è anche in FM dalle 21 alle 06 sui 98.2 e 98.3 di Radio News e H 24 in DAB+ in Calabria e Sicilia.

