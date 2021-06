'Controcorrente': Volonté e un'Italia imperfetta

Cinema e teatro si fondono nella nuova programmazione di Ciak d’estate, all’interno dell’Estate Viscontea. Venerdì 25 giugno, il monologo 'Controcorrente'.

Cinema e teatro si fondono nella nuova programmazione di Ciak d’estate, all’interno dell’Estate Viscontea. Martedì 22 giugno la rassegna si è aperta con il film 'Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto' con Gian Maria Volontà nel ruolo del protagonista. Venerdì 25 giugno alle 21, andrà in scena nel cortile del Castello lo spettacolo 'Controcorrente, Gian Maria Volonté e il racconto di un Paese imperfetto', lavoro scritto e interpretato da Mauro Monni per la regia di Andrea Bruno Savelli. Gian Maria Volonté è considerato uno dei pilastri del cinema italiano sin dal suo debutto, avvenuto nei primi anni ’60. Un attore instancabile che nella sua lunga carriera ha regalato volto, voce e maestria ai personaggi di quasi 70 film, un uomo ruvido, spigoloso, che ha svolto il suo mestiere di attore senza scorciatoie o parafulmini. Anzi, proprio per l’impegno civile che da sempre ha contraddistinto la sua figura, spesso ha subito ritorsioni e ostracismo da una parte di società che non vedeva con buon occhio i suoi atteggiamenti. Un attore amato dai registi, molto meno dai produttori. 'Controcorrente' vuole far rivivere, tra immagini e racconto, la vita e le opere di questo straordinario artista sviluppandone la carriera e i successi di pari passo alla realtà e agli avvenimenti di un Paese travolto da scandali e stragi di Stato. Si rivivranno gli anni ’70 e ’80 quando anche fare politica significava rischiare di morire durante una manifestazione in piazza: la memoria di una nazione che, tra mille contraddizioni, è riuscita a sopravvivere. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online al link http://bit.ly/controcorrente-estateviscontea.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro