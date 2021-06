"In ascolto della Comunità"

La parola che lo accompagna da sempre è "ascolto". Don Carlo, il nuovo parroco della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda (Turbigo, Nosate, Robeccchetto e Malvaglio).

La parola che lo accompagna da sempre è "ascolto". Ed è proprio da questa, allora, che don Carlo ripartirà di nuovo, dopo l'estate, quando arriverà alla guida della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda (Turbigo, Nosate, Robecchetto con Induno e Malvaglio). "Mi attende un'ulteriore tassello nel mio cammino - spiega - Ho avuto modo di parlare con don Pierluigi, l'attuale parroco che sono chiamato a sostituire, e, subito, ho percepito una realtà dove c'è davvero una bella storia, grazie al lavoro, all'impegno e alla grande attenzione che ognuno ha messo e sta mettendo. Da don Andrea agli altri sacerdoti della Comunità, fino ai parrocchiani, insomma, tanto è stato fatto in questi anni e, adesso, si proseguirà assieme la strada intrapresa". Ascoltare, come detto, sarà il punto di partenza; "Ascoltare chi mi affiancherà nel nuovo percorso - afferma - E ascoltare la gente, le famiglie, gli anziani, gli adulti e i giovani. E' fondamentale, per programmare il presente ed il futuro". Ed è, proprio, il punto cardine che ha sempre fatto parte della sua missione sacerdotale, fin da quando è diventato don nel 1999. "Sono stato ordinato, appunto, in quell'anno - conclude - Quindi sono stato prima a Bareggio, poi a Rescaldina e, oggi, sono a Lainate".

