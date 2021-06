San Giorgio e i 'suoi' diciottenni

Un punto d'arrivo e di partenza al contempo. Per festeggiare i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni, l'Amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano ha scelto la sempre frequentatissima cornice del mercato cittadino.

Un punto d'arrivo e di partenza al contempo. Per festeggiare i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni, l'Amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano ha scelto la sempre frequentatissima cornice del mercato cittadino. Un momento di alta convivialità che, per la città, significa anche lento ritorno alla normalità e al potersi riunire in sicurezza dopo mesi di sofferenza legati alla pandemia. "Abbiamo voluto dare valore e spazio ai nostri ragazzi che l'anno scorso e quest'anno hanno compiuto diciotto anni - spiega il sindaco Walter Cecchin - un traguardo importante che li rende definitivamente parte attiva della comunità, per questo è nostra consuetudine consegnare loro una copia della "Costituzione Italiana" affinché comprendano l'importanza di avere raggiunto la maggiore età, che aggiunge diritti ma anche doveri da non sottovalutare". Cecchin ha messo l'accento sull'importanza dei giovani di profondere impegno per la loro collettività in ambito studentesco e lavorativo, "Ma soprattutto - ha proseguito - ho ricordato il diritto e dovere di esprimere sempre il proprio pensiero, espressione e uguaglianza non scontata in tanti paesi del mondo". L'occasione è stata propizia anche per festeggiare i bimbi nati nel 2019 e 2020 e le relativa famiglie a cui è stata consegnata una pergamena con lo stemma di San Giorgio. Cecchin ha ringraziato il suo vice Claudio Ruggeri e la Pro Loco per il significativo contributo dato alla riuscita dell'iniziativa, così come il comando di Polizia Locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano.

