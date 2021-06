'Palestina, ragioni e urgenze'

Giovedì 24 giugno, al torchio di Inveruno, un incontro sulla questione palestinese. Anpi ha, dal novembre scorso, aderito al progetto 'Una pace giusta per la Palestina'.

Giovedì 24 giugno, alle 21, al torchio di Villa Tanzi ad Inveruno, un incontro sulla questione palestinese. Anpi ha, dal novembre scorso, aderito al progetto 'Una pace giusta per la Palestina' e con altre organizzazioni sta chiedendo a leader politici ed al governo italiano che si riconosca lo stato di Palestina. Alla luce delle recenti violenze riesplose in Palestina, si vuole capire meglio perché sia importante riconoscere la Palestina come Stato e come questo possa avere un peso sul processo di pace. Per prenotare, chiamare o inviare un messaggio sms o WhatsApp al numero 338/7247532 oppure mandare una mail a progettoanpinveruno [at] libero [dot] it con nome, cognome e numero di telefono.

