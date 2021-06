'San Martino in festa' in oratorio

'San Martino in festa', quest'anno, però, in oratorio a Magnago. Appuntamenti, allora, il weekend del 26 e 27 giugno e anche quello del 3 e 4 luglio.

'San Martino in festa', quest'anno, però, in oratorio a Magnago. Ci si trasferisce e si cambia, insomma, ma la voglia di festeggiare e di ritrovarsi, beh... quelle restano le stesse di sempre. E, allora, il primo appuntamento è sabato 26 giugno con l'apertura dello stand gastronomico (per solo asporto), 'Cena con noi' e la serata musicale (dalle 21) accompagnata da 'La locanda delle ipotesi band'. Domenica 27, invece, ecco il pranzo e, nel pomeriggio, la merenda di San Martino, per poi arrivare alla sera con la cena e la musica (Giacomo). Non finisce, però, qui, perché si andrà avanti anche il 3 luglio, sempre nella serata (cena e musica con deejay set 'Antony Karaoke & Just Dance'), e domenica 4, di nuovo il pranzo, la merenda, la cena e il momento musicale (Giacomo). Per pranzare sul posto, sarà necessario prenotarsi (333/3919589); prenotazione, invece, per i piatti d'asporto, chiamando il 338/8307080 o mandando un messaggio whatsapp.

