Giovani rimettono a nuove le panchine

Si muniranno di vernice e pennelli e si metteranno insieme con un intento preciso: rimettere a nuovo le panchine e alcune parti in legno dei giardini di via Aldo Moro. L'operazione sarà compiuta da un gruppo di ragazzi e ragazze della cooperativa 'La Ruota', con la coordinatrice dello Sfa Francesca La Torre e l'Amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano e partirà nel mese di luglio. Il sindaco Walter Cecchin ha tenuto a ringraziare i giovani per la disponibilità dimostrata nel voler contribuire ai lavori che daranno nuovo smalto a un polmone verde tra i più significativi del paese: "Ci siamo incontrati ai giardini insieme al personale dell'ufficio tecnico per valutare insieme le modalità con cui procedere ai lavori che inizieranno nel mese di luglio - spiega Cecchin - il Comune metterà a disposizione tutto il materiale necessario, i ragazzi, già esperti di queste lavorazioni con il legno, la loro esperienza acquisita nei laboratori". Un'operazione dal valore ecologico e sociale, quindi. Il compito di assistere i ragazzi in questa operazione sarà degli educatori Samuele Tomai e Marco Ghidoli, oltre alla stessa La Torre. E a procedere ai lavori veri e propri di riqualificazione della parte lignea del parco saranno Andrea, Fabrizio, Roberto, Zeudi, Mattia, Davide, Simone, Barbara e Andrea. Cecchin si dice "Particolarmente grato di questa iniziativa". Che, sicuramente, costituisce anche un ottimo esercizio di educazione civica nell'occuparsi di dare nuovo lustro a una zona molto frequentata da diversi cittadini. E ai sangiorgesi, il primo cittadino rivolge l'invito a stare vicino ai ragazzi andando a trovarli mentre lavorano "Magari - aggiunge - visto il caldo con acqua fresca e parole di sincero ringraziamento". Cecchin conclude esprimendo felicitazione per quest'ennesima bella esperienza che, in qualità di sindaco, ha avuto la possibilità di vivere: "ecco le cose belle che succedono quando fai il sindaco di questo bel paese".

