Odissea circonvallazione

L'azienda a cui l'appalto era stato aggiudicato, la Migevi di Caserta, infatti, non figura più nella whitelist dove finiscono le aziende di cui stia stato acclarato il non possibile legame con la criminalità organizzata. E per questo si è deciso di procedere alla risoluzione del contratto.

Doveva essere un intervento di larga portata, si è trasformato in un'odissea. La realizzazione del primo lotto della circonvallazione di via Tasso ha segnato il passo per una serie di ritardi. Il sindaco Pierluca Oldani ha infatti scoperto che l'azienda a cui l'appalto era stato aggiudicato, la Migevi di Caserta, non figura più nella whitelist dove finiscono le aziende di cui stia stato acclarato il non possibile legame con la criminalità organizzata. E per questo ha deciso di procedere alla risoluzione del contratto con la Migevi: "E' chiaro che questa scoperta influisca negativamente sulla valutazione sull'azienda - ha spiegato il primo cittadino casorezzese - non è una dimostrazione di buona volontà né di collaborazione, e devo amaramente constatare che nemmeno gli organismi dello stato hanno mai comunicato nulla al riguardo, occorrerebbero decisamente più controlli con una rete più stringente". E così ora la circonvallazione, su cui la giunta contava e conta molto per razionalizzare il traffico nella zona, si trova ad essere un'incompiuta orfana della necessaria asfaltatura e illuminazione.

