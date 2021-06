Inveruno: che estate!

Un ricco calendario di eventi estivi ad Inveruno. Tanti, insomma, gli appuntamenti, tra cui all’Urban Mix la presentazione di 'NormaL english', primo libro di Norma Cerletti.

Che estate sarebbe senza eventi estivi? E infatti, Inveruno non è stata a guardare e previdente, ha stilato un palinsesto di appuntamenti imperdibili: “E... State con noi”, per ritrovare la voglia di stare insieme in sicurezza. Dopo aver cominciato con il concerto del Barbapedana, Tuttonatura e lo spettacolo dedicato a Gianni Rodari, ora si prosegue con altre iniziative. Eccole: venerdì 18 alle 21 presso l’Urban Mix ci sarà la presentazione di 'NormaL english', il primo libro di Norma Cerletti, l’english teacher diventata influencer sui social; venerdì 25 nella piazzetta di Via Dante alle 21 ci sarà la presentazione del libro “Bottega Milano” di Alberto Oliva ed Elisabetta Invernici; venerdì 2 luglio sempre alle 21 presso la Tenuta Bramasole ci sarà l’incontro con Micaela Ghisleni, autrice del libro ‘Generazione arcobaleno’; venerdì 9 luglio, sempre in Via Dante, ecco il racconto dell’arte di Vivian Maier con Francesca Diotallevi, autrice del libro ‘Dai tuoi occhi solamente’. Tutti gli eventi sono su prenotazione, chiamando in biblioteca al numero 02/9788121. E sabato 19 giugno, dopo 18 mesi di chisura, riapre ufficialmente anche il Cinema Teatro Brera. L’occasione sarà, nel rispetto delle normative anti Covid-19, la cerimonia per i diplomini ai bambini della materna che da settembre passeranno alle scuole elementari.

