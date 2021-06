Successi per l'atletica Soi

L’estate della Soi Inveruno – Atletica inizia con importanti successi. I giovani atleti della società, infatti, conquistano risultati su più fronti.

L’estate della Soi Inveruno – Atletica inizia con importanti successi: Alessia Gorla ottiene il suo nuovo personal best, nonché record sociale assoluto, sui 100 metri nei Campionati Italiani di Rieti. Stefano Marmonti, invece, conquista la vittoria con il nuovo personal best e record sociale allievi, nel lancio del disco. E, infine, grandi risultati anche per i più piccoli, grazie a Yuri dell’Acqua che all’Arena di Milano centra il suo personal best e record sociale ragazzi nel Tetrathlon. (di Tecla Faccendini)

