Bonus o superbonus?

Il tempismo è fondamentale, soprattutto quando si tratta di misure fiscali. E se si parla di superbonus 110% ancor di più. A un anno dal lancio del maxi-sconto fiscale i cantieri solo ora, iniziano realmente a partire, perché la normativa risulta in molti casi ancora complessa: 35 mila le richieste presentate per ora in tutta Italia, a fronte di un potenziale della platea di oltre 17 milioni di edifici. Dopo annunci e contro annunci, è arrivata la dichiarazione del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco sul prolungamento del superbonus anche al 2023. Ma, questo il nodo da sciogliere, la conferma arriverebbe solo a fine anno. Ecco però anche le altre possibilità di detrazione per poter sistemare e riqualificare case: - serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione (classe A): detrazione al 50%; - Riqualificazione globale dell’edificio, caldaie condensazione classe A+, generatori aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a Pdc, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, building automation, microcogeneratori: detrazione al 65%; - Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente): detrazione al 70%; - Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente più qualità media dell’involucro): detrazione al 75%; - Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente più riduzione di due o più classi di rischio sismico): detrazione all’85%; - Bonus facciate (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva dell’edificio): detrazione al 90%.

