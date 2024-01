Tecnocasa: oltre 500 risorse da assumere nel 2024

Alla luce delle opzioni di zona, ovvero delle future aperture di agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete stimiamo l’inserimento di un importante numero di nuovi collaboratori e quindi di giovani in circa 500-600 nel corso del 2024.

Il Gruppo Tecnocasa è presente nel mondo in 9 paesi e 4 continenti. A novembre 2023 il Gruppo Tecnocasa conta in totale 4.022 agenzie di cui 3.661 agenzie immobiliari e 361 agenzie di mediazione creditizia. In Italia il comparto immobiliare è presieduto con 2.630 agenzie immobiliari, di cui 129 dedicate al mondo impresa. Gli operatori attivi sono circa 10.000 (tra affiliati, collaboratori e coordinatrici), con un’età media inferiore ai 30 anni.

Nel settore della mediazione creditizia, gestito da Kìron Partner SpA, sono attive 238 agenzie, per un totale di circa 1.000 collaboratori.

Per quanto riguarda le previsioni di sviluppo, per le reti immobiliari ci saranno tra le 80 e le 100 nuove agenzie in apertura nel 2024, mentre per Kìron sono previsti 10 uffici per il 2024.

Lo sviluppo delle reti immobiliari del Gruppo Tecnocasa avviene esclusivamente attraverso la crescita interna, ovvero non attraverso l’affiliazione diretta di professionisti già operativi sul mercato. Un giovane che inizia oggi la collaborazione con un’agenzia Tecnocasa o Tecnorete percorrerà un iter di crescita di circa due anni, nel corso dei quali, affiancato da professionisti di esperienza in agenzia e frequentando i corsi della scuola di formazione, acquisirà le competenze necessarie ad aprire la propria agenzia. I giovani inseriti oggi avranno l’opportunità di essere i futuri affiliati.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso l’apposito form sul portale del gruppo tecnocasa.it nella “lavora con noi” o in alternativa inviare il proprio curriculum vitae attraverso i siti delle singole agenzie raggiungibili sempre attraverso il portale.

La società di mediazione creditizia Kìron Partner SpA ha previsto un piano di sviluppo importate anche per il 2024, sia come numero di collaboratori con la previsione di inserire 200 agenti, sia come nuovi punti vendita con l’apertura di 10 agenzie in Italia.

Le figure che il settore creditizio del Gruppo Tecnocasa vuole inserire nella rete sono giovani diplomati o laureati anche alla prima esperienza, desiderosi di intraprendere una professione importante ed interessante, quella di Consulente del Credito, che consiste nell’assistere le famiglie che necessitano un finanziamento e una copertura assicurativa.

La nostra è una crescita interna che prevede dei percorsi di carriera chiari e definiti. I nostri collaboratori diventano dei manager dopo aver effettuato dei passaggi formativi specifici ed obbligati, dopo aver avuto modo di conoscere al meglio le dinamiche del nostro Gruppo e dopo aver maturato la necessaria esperienza operativa. La maggior parte dei collaboratori che inseriamo appartengono alla fascia d’età più giovane, quella compresa tra i 20 e i 30 anni.

Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae attraverso l’apposito form sul portale Kìron.it; nella sezione “lavora con noi” sono elencate le posizioni attualmente aperte nelle varie regioni: https://www.kiron.it/opportunita-lavorative o inviando una mail all’indirizzo selezione [at] kiron [dot] com.

