Lockdown: ripensare la casa

CasaCastano, agenzia immobiliare del Castanese, ad un anno dal primo lockdown fa un bilancio del trend di mercato.

CasaCastano, agenzia immobiliare del Castanese, ad un anno dal primo lockdown fa un bilancio del trend di mercato. E sebbene sia ancora prematuro fare delle considerazioni sul lungo periodo, il titolare dell’agenzia afferma come si sia riscontrato un notevole interesse verso questo settore, dato dall’aumento del numero di vendite paragonato alla media del periodo pre - Covid. Il lockdown della primavera scorsa ha portato a ripensare al concetto di “abitazione”, a riprogettare spazi e ambienti e ad orientare l’interesse verso una tipologia di casa più ampia e dotata di spazi verdi. La nuova metodologia di lavoro in smartworking, ha spinto gli acquirenti, quando possibile, a spostarsi dalla città ai nostri paesi immersi nel verde, che inevitabilmente offrono una qualità della vita più green. Inoltre, grazie ai diversi sostegni statali, come il decreto sostegni bis e il recovery plan, oltre alla stabilità dei prezzi, hanno portato ad un netto incremento dei contratti di vendita e affitto, che nonostante la chiusura sono rimasti invariati rispetto al 2019.

