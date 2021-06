Euro 2020 in... francobollo

Nel giorno della gara inaugurale del Campionato Europeo, allo stadio Olimpico di Roma, ha visto la luce il francobollo celebrativo di Uefa Euro 2020.

Quale momento migliore poteva esserci se non la gara inaugurale. E, alla fine, così è stato, perché proprio in quell'occasione ha visto la luce il francobollo celebrativo di Uefa Euro 2020. Emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con una tiratura di 500 mila esemplari e distribuito da Poste Italiane, top sponsor delle Nazionali maschili e femminili di calcio, il francobollo riproduce il logo di Uefa Euro 2020 affiancato alla raffigurazione del Colosseo, monumento simbolo di una città che è tornata ad ospitare un grande evento calcistico trentun anni dopo le indimenticabili serate del Mondiale di Italia ’90. Per l'occasione, poi, Poste Italiane ha realizzato anche una cartella filatelica contenente una quartina di francobolli, uno singolo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione, in vendita al prezzo di 13 euro. E’ stata, inoltre, realizzata una cartella filatelica di pregio con serigrafia in oro, dedicata alla Figc, contenente 12 francobolli per il mondo del calcio, tra cui quello per il 75° anniversario della Federcalcio, i Campionati del Mondo 1982, 1990, 2002 e 2006 e l'Europeo del 1980. La cartella, con una tiratura limitata, è in vendita a 50 euro.

