Mercato contadino: buona la prima

Soddisfazione per la 'prima' del mercato contadino tenutosi domenica 13 giugno e organizzato dall’Amministrazione comunale e da Slow food Legnano.

Soddisfazione per la 'prima' del mercato contadino tenutosi domenica 13 giugno e organizzato dall’Amministrazione comunale e da Slow food Legnano. "Siamo contenti che si sia aperta una nuova consuetudine per la città di Legnano, il Mercato Contadino, un’occasione per conoscere e apprezzare prodotti del nostro territorio selezionati attentamente – dichiara Lorena Fedeli, assessore ai Servizi alle imprese e al commercio - La pandemia è stata, per molti, un’occasione per ripensare gli stili di vita, il rapporto con la propria città e il territorio circostante, visti i limiti alla possibilità di muoverci cui siamo stati costretti per mesi. Da qui un’attenzione più sviluppata a stili di vita che mettono al centro la qualità dell’ambiente, degli alimenti, il rapporto con il verde e la fruizione degli spazi pubblici. Passeggiando fra la bancarelle del mercato e parlando con i produttori ho colto, da un lato, una grande voglia di raccontare le loro realtà e da parte dei cittadini un’attenzione e una curiosità spiccata verso attività non più familiari come un tempo. Con il tempo potremo immaginare anche iniziative didattiche per promuovere, a partire dai cittadini più piccoli, una cultura della produzione agricola sostenibile e dell’alimentazione. La valorizzazione dei prodotti del territorio è anche la possibilità concreta di fornire alle realtà economiche, che presidiano le parti non urbanizzate del nostro territorio, una giusta forma di sostentamento. Se l’attenzione verso le aree agricole e verdi deve accompagnare nelle future scelte la nostra società, il giusto supporto a queste realtà diventa centrale. Come tante iniziative, anche il mercato deve essere considerato non come un punto d'arrivo, ma come un'occasione per sviluppare nuove sinergie con le associazioni, le scuole e le realtà territoriali. Colgo l'occasione per ringraziare per la collaborazione Slow Food Legnano e gli uffici comunali della Polizia Locale che hanno collaborato per la realizzazione del progetto". Alla buona risposta da parte della cittadinanza ha fatto eco la soddisfazione degli operatori del mercato contadino. "L’esordio sulla piazza di Legnano è stato soddisfacente – commenta Paolo Testa, il fiduciario Slow food della condotta cittadina - Ieri al mercato non erano presenti tutti i produttori che verranno a Legnano prossimamente; alcuni perché impegnati, in questo momento della stagione primaverile, proprio nei lavori di coltura. Con il prossimo appuntamento di luglio, però, contiamo di avere più bancarelle delle 14 presenti ieri in piazza Mercato". Il prossimo mercato contadino è in programma domenica 11 luglio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro