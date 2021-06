La laurea in Comune

Ai suoi concittadini che devono discutere la tesi di laurea, l'Amministrazione comunale di Arluno mette a disposizione la sala consiliare.

Per chi studia rappresenta il momento di vertice della felicità, ovvero il coronamento del proprio percorso a un tempo affascinante e faticoso. E quale migliore soddisfazione vi è del viverlo e celebrarlo nel proprio Comune condividendolo con amici e parenti? Ai suoi concittadini che devono discutere la tesi di laurea, l'Amministrazione comunale di Arluno mette a disposizione la sala consiliare. "Saranno messi a disposizione - sottolinea il Comune in una nota - un videoproiettore e una connessione wifi per permettere di partecipare alla cerimonia di laurea online con un numero ristretto di familiari e amici". La sala sarà prenotabile da lunedì a venerdì tra le 9 e le 12 e il giovedì dalle 14 alle 17. Già adottata da altri Comuni, la decisione ha subito suscitato l'apprezzamento di molti cittadini arlunesi, forse per quella capacità di offrire un'occasione per festeggiare collettivamente uno di loro che è diventato dottore e conferisce così al Comune un'ulteriore eccellenza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro