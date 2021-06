Cts: 'stop' AstraZeneca per gli under 60

AstraZeneca: 'stop' per gli under 60 e seconda dose con Pfizer o Moderna. È questa l’indicazione contenuta nel parere del Comitato tecnico scientifico che rimanda ogni decisione alle autorità competenti.

AstraZeneca: 'stop' per gli under 60 e seconda dose con Pfizer o Moderna. È questa l’indicazione contenuta nel parere del Comitato tecnico scientifico che rimanda ogni decisione alle autorità competenti. "Il Cts ha chiaramente raccomandato per le prime dosi di vaccinazione di riservare il vaccino di AstraZeneca per coloro che abbiano un’età uguale o superiore a 60 anni", ha detto il coordinatore del Cts, Franco Locatelli. "Per quanto riguarda la seconda dose per chi ha ricevuto la prima di AstraZeneca - ha continuato Locatelli - considerata la disponibilità di piattaforme vaccinali cautelative si è deciso di dare una raccomandazione per impiegare per coloro che hanno meno 60 anni di età, pur in assenza di segnali di allerta preoccupanti, di considerare l’ipotesi della vaccinazione eterologa, ovvero qualla con una diversa tipologia di vaccino".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro