Dèjà vu... 'Azzurro'

11 giugno 2000 - 11 giugno 2021: come 21 anni fa. Turchia allora, Turchia anche oggi e stessa data, infatti, per la Nazionale italiana di calcio all'esordio agli Europei.

11 giugno 2000 - 11 giugno 2021: coincidenze, certo, ma se dovesse andare a finire come 21 anni fa (e non è solo per la partita singola, bensì per l'intera competizione), beh... chi non ci metterebbe la firma? Turchi fu allora, insomma, Turchia sarà anche adesso, nella prima sfida per l'Italia ai Campionati Europei. Nel 2000, infatti, gli 'Azzurri', guidati dal ct Dino Zoff, affrontarono, appunto, i turchi vicendo per 2-1 grazie alle reti di Antonio Conte e Filippo Inzaghi; in questo 2021, appunto, eccoli pronti, con in panchina il commissario tecnico Roberto Mancini, a giocarsela di nuovo con la medesima squadra, nella speranza, ovviamente, di un altro successo che ci farebbe cominciare nel migliore dei modi la manifestazione. Ma il déjà vu assume un significato ancora più forte, perché 21 anni fa la 'nostra' Nazionale, dopo l'esordio con la Turchia, ha fatto una marcia straordinaria, arrivando fino in finale (purtroppo, poi, persa con la Francia). Chissà, quindi, che partire nella stessa data e con la stessa avversaria non possa essere di buon auspicio pure oggi... certo con noi, però, stavolta ad alzare la coppa al cielo.

