E di nuovo è andato in scena il Sardegna Gran Tour, un evento, o meglio un viaggio, alla scoperta della terra sarda. Una formula che dà la possibilità di scegliere tra il percorso 'stradale' che prevede solo strade asfaltate e il percorso on-off, dove la strada si perde lungo i sentieri e le mulattiere per il 70 % del tempo di percorrenza. Percorsi che si intersecano incrociandosi nei punti di ristoro e alla sera per creare quel senso di gruppo che fa diventare il SGT un vero viaggio tra amici. Tracce da seguire sia per lo stradale che è sicuramente il percorso più turistico e meno impegnativo, ma non meno affascinante di quello in fuoristrada che porta i partecipanti a stretto contatto della natura, a fronte di un impegno fisico un po’ più intenso. Tracce intercambiabili in ogni momento secondo la logica della stanchezza e/o della voglia personale, seguendo la filosofia dell’Associazione Adventure Riding che fa capo Renato Zocchi. Organizzazione perfetta con una cura dei particolari estrema e con un’attenzione alla sicurezza di primo livello con tanto di medico in moto, ambulanza in terra Sarda e fuoristrada con carrello per poter intervenire in qualunque occasione ce ne sia la necessità. Si parte da Milano e si raggiunge Livorno attraverso itinerari mai scontati e che lasciano spazio all’autostrada solo nelle ultime decine di chilometri. Il traghetto che diventa albergo notturno per poi aprire le porte a tre giorni per scorrazzare sulle bellissime strade e sentieri della Sardegna, posti incantevoli, a volte sconosciuti ed esclusivi dove sono necessarie autorizzazioni per poter accedere. La scoperta della Sardegna più vera, selvaggia, storica, quella magari lontana dal mare ma non meno bella e che regala panorami che restano indelebile nella memoria. Quattro giorni a cui si aggiunge il quinto che inizia di nuovo a Livorno con lo sbarco in continente, l’occasione per molti per un ritorno a casa lungo la via più lunga, perché quando si apprezza il piacere di guidare i chilometri non sono mai abbastanza. Sardegna Gran Tour che apre la serie di viaggi organizzati da Adventure Riding, infatti seguiranno a metà luglio l’Abruzzo Gran Tour e a fine Ottobre il Marocco Gran Tour con la parentesi modaiola e molto VIP dello Swanky Rally che porterà un manipolo di fuoristradisti ancora sulla bellissima Isola dei quattro mori. (Foto Giupax)

