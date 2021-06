Contrasto cambiamento climatico

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell'ambito dell'accordo quadro hanno stanziato 12 milioni di euro per azioni congiunte nel campo della sostenibilità ambientale, in particolare per interventi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto nel gennaio 2021 hanno stanziato 12 milioni di euro per azioni congiunte nel campo della sostenibilità ambientale, in particolare per interventi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. "L'intesa - afferma l'assessore all'Ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo - sta dando risultati concreti. I nostri finanziamenti infatti hanno potuto movimentare investimenti per 25 milioni di euro, a conferma dell'importanza di coinvolgere soggetti coi quali è possibile stringere alleanze strategiche e sviluppare iniziative a favore della sostenibilità. La sfida che oggi dobbiamo affrontare sono la transizione dei sistemi economici verso la neutralità carbonica. Ciò attraverso efficienza energetica, economia circolare e fonti rinnovabili. Ma anche mediante un nuovo modello di uso del suolo che consenta una più efficace penetrazione delle acque meteoriche e una più intensa presenza arborea anche nelle are urbane. Così da fronteggiare meglio i cambiamenti del clima a livello locale. Regione Lombardia intende accompagnare questa transizione, prioritaria per tutto il Paese, al fianco delle imprese, delle altre istituzioni e dei cittadini". "Per realizzare davvero la transizione ecologica - spiega il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti - abbiamo bisogno d'implementare nuove strategie di adattamento e di mitigazione climatica, ma anche di sviluppare competenze e ingaggiare le comunità. Per questo la Fondazione sostiene i territori attraverso un supporto tecnico e un impegno economico che valorizzi la creazione di alleanze tra amministrazioni locali, organizzazioni, imprese e reti di comunità. L'effetto moltiplicatore generato dai contributi messi in campo da Fondazione Cariplo, a cui si sono aggiunti quelli stanziati da Regione Lombardia, sui temi ambientali e climatici, sta mobilitando investimenti per oltre 25 milioni di euro. La qualità della collaborazione tra i diversi soggetti sarà dunque cruciale per sperimentare un vero cambiamento negli interventi per la sostenibilità ambientale". STRATEGIA CLIMA - In particolare Regione cofinanzia con 4 milioni di euro interventi di depavimentazione, rinverdimento di aree pubbliche e forestazione urbana. Per i quali Fondazione Cariplo interviene con 200.000 euro per il servizio di Assistenza tecnica, per definire la Strategia di transizione climatica dei territori coinvolti e con ulteriori 4,8 milioni di euro per la realizzazione di diversi interventi. Come: forestazione urbana, depavimentazione dei suoli e mitigazione (efficientamento energetico edifici e realizzazione di comunità energetiche di promozione mobilità sostenibile). Ma anche revisione di strumenti urbanistici, capacity building dei tecnici comunali, coinvolgimento della cittadinanza e monitoraggio climatico. TERRITORI VIRTUOSI - Regione Lombardia e Cariplo sono coinvolte anche nel programma 'Territori Virtuosi'. Regione ha investito infatti nel progetto 3 milioni di euro destinati ai comuni di Cardano al Campo (Va), Pioltello e Magnago (Città Metropolitana Milano) e alla Provincia di Pavia impegnati nella sostituzione delle caldaie inquinanti, coprendo una parte dei costi per l'efficientamento energetico di 65 edifici pubblici. Interventi compatibili, per tempi e caratteristiche, coi finanziamenti derivanti dai fondi lr 9/2020. Le spese rimanenti verranno sostenute da investimenti privati, che saranno ripagati dagli Enti pubblici tramite risparmi in bolletta, garantendo così interventi a 'costo zero'. A sua volta, Fondazione Cariplo ha promosso l'attivazione di investimenti energetici locali, da parte di privati, e la riduzione della spesa pubblica. Con un servizio di accompagnamento tecnico, legale ed economico-finanziario per l'individuazione di una Energy service company (Esco) in grado di realizzare azioni di efficientamento energetico con capitale proprio o di terzi. BANDI DI GARA PER SELEZIONARE I PRIVATI - Gli accordi tra Regione e Fondazione Cariplo per realizzare le due iniziative consentiranno, come già detto, di attivare investimenti per oltre 25 milioni di euro. I bandi di gara per la selezione dei privati saranno pubblicati nelle prossime settimane. QUATTRO I PROGETTI SELEZIONATI - Destinatari delle azioni nel campo della sostenibilità sono quattro progetti selezionati attraverso la Call for ideas 'Strategia clima', lanciata da Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto 'F2C - Fondazione Cariplo per il Clima'. Essi vedono il coinvolgimento di 24 enti locali: Amministrazioni comunali, Parchi, Fondazioni e Associazioni del territorio.

