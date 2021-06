Nuovo medico a Cuggiono

IL dottor Gianmario Borroni nuovo medico di medicina generale a Cuggiono. Inizierà dal prossimo 2 agosto a Palazzo Kuster. La comunicazione del sindaco Giovanni Cucchetti.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOCome ormai noto a tutta la cittadinanza, dal prossimo primo luglio la dottoressa Donata Olivares e il dottor Domenico Borromeo sospenderanno la propria attività ambulatoriale per il raggiungimento dell’età pensionabile. Siamo tutti molto grati per la dedizione e l’impegno con cui si sono presi cura negli anni di tanti cuggionesi. In accordo con la direzione del Dipartimento di Cure Primarie di ATS, l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo ogni sforzo per la ricerca di medici disponibili all’incarico, e ha attivato tutte le iniziative affinché la 'medicina di gruppo' presente a Palazzo Kuster possa continuare ad operare. Sono lieto di comunicarvi che gli sforzi profusi hanno portato ad avere il dottor Gianmario Borroni quale medico di medicina generale; egli ricoprirà l’incarico con titolarità a Cuggiono dal 2 agosto. Rimane aperto il dialogo con ATS per il reperimento di un altro incaricato, anche temporaneo, che possa sopperire alla carenza dell'ambito per arrivare, il prima possibile, alla copertura del posto vacante con un altro medico titolare effettivo. Si assicura, inoltre, attenzione affinché vi sia una maggiore operatività dello sportello scelta/revoca di Cuggiono. L’Amministrazione comunale sta, altresì, valutando le iniziative più opportune per supportare i cittadini nella procedura di cambio medico. (Il sindaco Giovanni Cucchetti)

