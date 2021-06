Una serata per ricordare Emanuele Fontana, a un lustro dalla scomparsa. Concerto nel cortile della sala consiliare di Busto Garolfo, sabato 12 giugno alle 20.30.

Una serata per ricordare Emanuele Fontana, a un lustro dalla scomparsa. L'Associazione Culturale NeverNemo - La libreria ha organizzato il concerto 'E tu che avresti detto?', che prevede la partecipazione di Bandalarga a.d.s.l., Navinbottiglia, RWM. L'appuntamento è sabato 12 giugno, alle 20.30, nel cortile della sala consiliare di Busto Garolfo (via Magenta; in caso di pioggia l'evento si svolgerà in sala). E' consigliata la prenotazione tramite mail e nevernemo3 [at] gmail [dot] com (posti disponibili limitati a 50 nel rispetto delle misure anti-Covid).

