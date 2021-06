Coppa... manchi troppo!

La coppa alzata al cielo, le urla di gioia, gli abbracci e, poi, la festa... mancano, eccome! E pure tanto. Solo una vittoria, infatti, dell'Italia agli Europei.

La coppa alzata al cielo, le urla di gioia, gli abbracci e, poi, la festa... mancano, eccome! E pure tanto. Già, perché se il rapporto della Nazionale Italiana di calcio con i Campionati del Mondo, in fondo, è buono (4, infatti, quelli vinti), lo stesso, purtroppo, non si può dire degli Europei, dove gli Azzurri sono riusciti a trionfare soltanto una volta, nel lontano 1968. 53 lunghi anni, insomma, sempre 'a mani vuote' e con la delusione di due finali perse (2000 e 2012), un quarto posto (1980) e cinque semifinali che ci hanno visto eliminati. C'è, allora e inevitabilmente, una grande voglia di essere protagonisti e di farlo fin da subito, partendo proprio dalla gara inaugurale contro la Turchia allo stadio Olimpico di Roma. Troppo tempo è passato da quel successo. E' ora di lasciarci alle spalle il ricordo del passato, provando a trasformarlo in un trionfo presente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro