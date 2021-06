'Mercato contadino' a Legnano

Esordirà domenica 13 giugno a Legnano il 'Mercato contadino'. Frutto dell’intesa tra l’Amministrazione comunale e l’associazione 'Slow food Condotta di Legnano'.

Esordirà domenica 13 giugno a Legnano il 'Mercato contadino'. Frutto dell’intesa tra l’Amministrazione comunale e l’associazione 'Slow food Condotta di Legnano', il mercato da un lato promuove e valorizza le imprese agricole del territorio con la vendita diretta dei prodotti ai consumatori dall’altro sensibilizza sull’importanza della stagionalità dei prodotti, delle coltivazioni biologiche e del rispetto e tutela dell’ambiente. «È intenzione dell’amministrazione sostenere e valorizzare le produzioni locali –spiega Lorena Fedeli, assessore Servizi alle imprese e al commercio- da qui l’accoglienza favorevole al progetto di mercato contadino presentato da Slow food Legnano, realtà che sul territorio ha già realizzato iniziative di questo tipo». Tra i generi alimentari che saranno in vendita sulle bancarelle dei 15 – 20 produttori presenti a Legnano farine, riso, miele, prodotti ortofrutticoli, formaggi, salumi e zafferano. Il mercato sarà sospeso unicamente nel mese di agosto. L’iniziativa che domenica, per la prima volta, sarà a Legnano, è già stata sperimentata con successo in realtà vicine: San Vittore Olona, Canegrate, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese. "La risposta di pubblico nei Comuni vicini è buona – commenta Paolo Testa, fiduciario Slow food della condotta di Legnano - Il mercato è diventato un appuntamento fisso per una spesa consapevole oltre che un’occasione di incontro, come storicamente sono sempre stati i mercati agricoli. Riallacciare i legami con la tradizione, in questo caso, può aiutare dei produttori locali ad avere più sbocchi per le loro merci". Le bancarelle saranno presenti ogni seconda domenica del mese, dalle 9 alle 13, nell’area di piazza Mercato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro