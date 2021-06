'Uno Azzurri': giochiamo a carte con l'Italia

'Uno' e Figc insieme per celebrare il 50° anniversario del gioco di carte. Tutto il ricavato proveniente dalla vendita di 'Uno Azzurri' all’ospedale Bambino Gesù.

Il gioco di carte che ha conquistato generazioni e generazioni. Perché, diciamocelo, chi almeno una volta nella sua vita non ha organizzato qualche sfida in famiglia o con gli amici? E, allora, nell'anno del suo 50esimo anniversario ecco che 'Uno' lo celebrerà anche a fianco della Figc e della nostra Nazionale di calcio. Proprio per i Campionati Europei, infatti, è stato realizzato il mazzo 'Uno Azzurri', versione dedicata appunto all'Italia del calcio. Più nello specifico, poi, le regole non cambiano, ma la forma e l’aspetto sì: a trionfare in questa special edition, inevitabilmente, è il colore azzurro che, dalla maglia dei giocatori, arriva direttamente sulle carte. Ma non finisce qui: 'Uno' e Figc hanno unito le loro forze per giocare una partita molto più importante, visto che tutto il ricavato della vendita di queste 'speciali' carte verrà devoluto in beneficenza all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, punto di riferimento nel nostro Paese e nel mondo per la salute dei più piccoli, oltre che centro di ricerca più importante d’Europa.

