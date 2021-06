Giocatori da... attaccare

Con Panini ecco ‘UEFA Euro 2020 Tournament Edition’, l'album delle figurine sulle Nazionali e sui calciatori che partecipano ai Campionati Europei.

"C'è l'ho", "Mi manca", "Facciamo a cambio"... Dopotutto in ogni competizione che si rispetti e come vuole la tradizione, potevano mancare le mitiche e storiche figurine, ovviamente con tanto di album? Certo che no! E, allora, ecco con l'intramontabile 'firma' Panini ‘UEFA Euro 2020 Tournament Edition’, la nuovissima collezione, appunto, di immagini sulle 24 Nazionali che si contenderanno il Campionato Europeo. Più nello specifico la raccolta è articolata in 678 figurine adesive (di cui 144 fustellate e 30 speciali olografiche), da raccogliere nell’apposito album di 96 pagine con in copertina il logo ufficiale della competizione. Non solo, perché, poi, ogni Nazionale ha una doppia pagina con 20 raffigurazioni in formato orizzontale con il mezzobusto del calciatore e alcune sue informazioni personali (nome, ruolo, anno di nascita, anno del debutto in Nazionale, altezza e peso), oltre a quella con il logo della relativa Federazione. Assieme, ancora, ecco 6 doppie pagine, una per ogni gruppo, contenenti una d’esultanza ‘joy group’ per ogni squadra, e altre 12 doppie pagine, ciascuna dedicata a due compagini, con 12 calciatori in azione. Ma nell'era della tecnologia, spazio pure alla versione digitale, realizzata da Panini e Coca-Cola. Nelle bustine di figurine, sono presenti dei codici univoci che possono essere convertiti in immagini digitali gratuite da raccogliere in un album virtuale o da scambiare online. Una speciale app, accessibile su www.euro2020.com/paninistickeralbum, consente, inoltre, ai collezionisti di raccogliere 11 giocatori da ciascuna delle 24 formazioni partecipanti e 24 'fan sticker' per gli scambi. E scansionando il logo di tutti i prodotti Coca-Cola, si potrà ricevere una bustina digitale al giorno (coloro che riusciranno a completare l'intero album digitale avranno anche la possibilità di partecipare ad un’estrazione a premi).

