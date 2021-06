La divisa, omaggio a Bearzot

La divisa della Nazionale Italiana, firmata Emporio Armani, è un omaggio a Enzo Bearzot ed è composta dalla giacca azzurro/bianco con collo alla coreana e pantaloni neri.

Un omaggio al grande Enzo Bearzot, figura iconica del calcio nazionale e simbolo in Italia e nel mondo. La firma, poi, è quella di Giorgio Armani e dell'Emporio Armani, perché è proprio dalla 'sua' mano che è nata la divisa formale della Nazionale Italiana di calcio, in occasione dei Campionati Europei. L’abito, dall’aspetto rilassato, si ispira all’eleganza dello storico allenatore e coniuga lo stile autenticamente italiano, l’attitudine spontanea e nonchalant con l’essenzialità delle linee e dettagli tipicamente armaniani. “Sono orgoglioso di vestire la nostra Nazionale in questo momento di ripartenza e in un campionato così importante - ha dichiarato lo stesso Armani - Ho lavorato su un’idea di eleganza spontanea e sportiva, dallo spirito autentico. Ho immaginato un abito leggero ma pieno di dignità, come dignitoso e fiero deve essere il nostro spirito in questo momento”. “Ringrazio Armani perché è riuscito a disegnare una divisa in grado di unire ed esaltare tre caratteristiche fondamentali di questa Nazionale così giovane, elegante e determinata - ha concludo il presidente della Figc, Gabriele Gravina - Il suo stile si unisce alla perfezione con l’impronta data agli Azzurri dal ct Roberto Mancini”.

