Benvenuti in 'Casa Azzurri'

La cornice sarà quella di ‘PratiBus District’ a Roma e per la prima volta verrà aperta al pubblico. E' 'Casa Azzurri', la struttura che dal 1998 accompagna l’Italia in occasione dei grandi tornei internazionali, un punto di riferimento e un prezioso veicolo di promozione per tutti i partner della Nazionale, e che anche per questi Campionati Europei è pronta a regalare momenti di incontro, appuntamenti ed emozioni. Tanti, infatti, gli eventi in calendario fino al 20 giugno prossimo, tra concerti, workshop, spettacoli, mostre e aperitivi, assieme agli speaker di Radio Italia che intratterranno gli ospiti con piano bar, dj set e karaoke, coinvolgendo il pubblico con divertenti giochi a premi su temi musicali e calcistici; il tutto, accompagnato dai diversi maxischermi che trasmetteranno tutte le gare dei gironi di Euro 2020, compresi ovviamente i tre match della Nazionale contro Turchia, Svizzera e Galles. Tanto calcio, insomma, ma anche tanta buona musica, con alcuni dei più grandi interpreti della canzione italiana (Alessandra Amoroso, Nek, Virginio, Ermal Meta, ecc...). E non finita ancora qui, perché tifosi e appassionati avranno la possibilità di visitare una mostra con immagini e cimeli della Nazionale, una vera e propria ‘galleria azzurra’ divisa in quattro sezioni e curata dal presidente della Fondazione del Museo del Calcio Italiano Matteo Marani, oltre ad assistere a talk sulla storia della Nazionale agli Europei, seminari, workshop e molto altro.

