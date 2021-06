Il calore e l'affetto dei piccoli pazienti dell'ospedale 'Bambino Gesù' di Roma per la Nazionale Italiana di calcio. Uno striscione appeso al Centro Tecnico Federale.

Quel messaggio "Forza Azzurri, noi tifiamo per voi" scritto su uno striscione appeso proprio accanto allo spogliatoio del Centro Tecnico Federale. Tanti colori messi assieme, per far sentire tutto il loro sostegno e la vicinanza e per provare ad illuminare il cammino che li attende. Parole e immagini che racchiudono emozioni immense, uniche, eccezionali, perché a metterle su carta sono stati i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un dono che hanno voluto fare al ct Roberto Mancini, al suo staff ed ai giocatori della Nazionale Italiana di calcio, in occasione del Campionato Europeo, e che li accompagnerà ogni volta che sarà il momento di scendere in campo per la partita oppure per l'allenamento. "Questo striscione è con noi a Coverciano – ha dichiarato Leonardo Bonucci – Perché questi bambini hanno un’energia incredibile che riescono a trasmettere nonostante tutto: sono un vero esempio".

