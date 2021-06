Il 'Mulino Bianco' all'asta

Luogo diventato famoso con quella prima volta nella pubblicità dei biscotti della Barilla nel 1989, oggi il mulino di Chiusdino è finito all'asta.

Da quel lontano 1989, quando comparve per la prima volta nella pubblicità per i biscotti della Barilla realizzata dal creativo Armando Testa con la regia di Giuseppe Tornatore e la musica di Ennio Morricone, diventò un luogo da sogno per molti di noi, ma adesso eccolo pronto ad andare all'asta. Il mulino di Chiusdino, in provincia di Siena, set dello spot del marchio 'Il Mulino Bianco', insomma, è in vendita, con il prezzo base che è fissato in poco più di un milione di euro (l'offerta minima è 831.204 euro e 89 centesimi). Un luogo che ha scritto una pagina di storia (televisiva e non solo) del nostro Paese, diventando una vera e propria meta di culto specialmente nei weekend e, negli ultimi vent'anni, un agriturismo con ristorante, piscina con solarium, una decina di stanze e diversi bagni, una torre e una parte museale dove sono conservati gli strumenti per produrre l'energia elettrica grazie alla ruota del mulino e le macine per lavorare i cereali, oggi in procinto, appunto, di essere venduto dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Siena, con l'incanto previsto per il prossimo mese di ottobre.

