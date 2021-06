Il Rally 4 Regioni sarà in programma il 2 e 3 luglio e avrà come epicentro la rinomata località turistica di Salice Terme, in provincia di Pavia.

Milano Rally Show ed il suo amministratore unico Beniamino Lo Presti, con il Patronato ed il Comitato d’Onore di Regione Lombardia, hanno ufficialmente presentato nella cornice di Piazza Città di Lombardia a Milano la 50^ edizione del Rally 4 Regioni. In questo importante contesto si è ufficializzato anche il Main Sponsor di quest’anno che sarà la OMR Officine Meccaniche Rezzatesi, un nome di prestigio che assieme a Milano Rally Show permetterà il rilancio del Rally 4 Regioni. Anche in questa occasione non è voluto mancare il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani intervenuto telefonicamente alla conferenza stampa dal Rally Italia-Sardegna: “E’ un grande piacere per me essere presente lì con voi, il Rally 4 Regioni è un pezzo di storia importante del rallysmo italiano, organizzato a suo tempo molto bene in un territorio che offriva grandi possibilità per le prove speciali. Nel panorama italiano era una classica, uno di quei rally che si dovevano fare e vincere il 4 Regioni era molto importante ai fini di una carriera”. Atteso anche l’intervento del due volte Campione del Mondo Miki Biasion, prestigioso apripista del prossimo Rally 4 Regioni che assieme ai presenti ha ricordato il suo passato di pilota alla gara lombarda: “Il 4 Regioni è uno dei rally che più mi sono rimasti nel cuore di quelle del Campionato Italiano ed Europeo, ho dei ricordi bellissimi come la vittoria nell’83. Era una corsa che mi appassionava, con un percorso meraviglioso, molto impegnativo e quindi chi vinceva metteva il suo “timbro” sui campionati”. Da sempre molto vicino al Rally 4 Regioni, non solo nel suo ruolo istituzionale, ma anche come sportivo, l’Assessore all’Istruzione, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, nonché navigatore : “Oggi abbiamo presentato il Rally quattro regioni che ha il segno della ripartenza, prendiamo in mano nuovi progetti anche nello spirito dello sport tipico della nostra regione – ha detto l’assessore – Un evento sportivo ma anche un rilancio delle bellezze del nostro territorio dal profilo turistico, stiamo accendendo i fari e ripartiamo con grande entusiasmo”. Il Rally 4 Regioni sarà in programma il 2 e 3 luglio e avrà come epicentro la rinomata località turistica di Salice Terme, in provincia di Pavia. La manifestazione per l’occasione ospiterà tre appuntamenti automobilistici racchiusi in un unico evento: si aprirà con il 50° Rally 4 Regioni Storico (prestigiosa gara a titolazione Internazionale), seguirà poi il Rally 4 Regioni (gara nazionale riservata alle auto moderne) e a chiudere il 50° Rally 4 Regioni Regolarità Sport.

