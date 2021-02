Monferraglia e Moped

Dopo un 2020 ampiamente penalizzato dalla pandemia che ha costretto a ridurre le manifestazioni, tornano la Monferraglia e le gare del Campionato Nazionale Moped.

Dopo un 2020 ampiamente penalizzato dalla pandemia che ha costretto a ridurre le manifestazioni legate alla Monferraglia, purtroppo solo due, e anche il Campionato Nazionale Moped ACSI Moto che con varie e travagliate modifiche e spostamenti alla fine è stato disputato e combattuto comunque su cinque agguerritissime gare. Nonostante tutto, quindi, il circus degli amati motorini monomarcia è vivo, non si ferma e nonostante questo maledetto Covid19, che non ne vuole sapere di andar via ecco, il calendario degli appuntamenti per il 2021. Con coraggio Alessandro Hans Ansaldi, ideatore della Monferraglia e dei Campionati ad essa legati, ha preparato un ricco menù per tutti i gusti, sia per chi ama la terra, chi vuole l’asfalto e persino per gli amanti della velocità su 50cc. Gare dedicate agli amanti del fuoristrada e delle gomme tassellate e per chi preferisce i le veloci piste dove esprimere potenza e capacità di guida, quest’anno divise in due distinti Campionati Nazionali. A questi si affianca il Campionato Nazionale Velocità, nato l’anno scorso e che ha suscitato qualche interesse.

Come contorno, ma di quelli importanti, c’è poi tutta l’attività legata alle Monferraglie classiche con un dedicato calendario di appuntamenti. Ecco quindi il ricco calendario che porta gli appassionati nel box nella preparazione dei mezzi, non ci resta che sperare che questo Covid19 quest’anno dia la possibilità di disputare tutte le manifestazioni. (Foto Flavio Carato)

Calendari gare 2021

MONFERRAGLIA 2021

21 Marzo - MONFA HNE REUNION - Ovada (AL)

28 Marzo - MONFA ARENA – Lonigo – (VI)

16 Maggio - SPRING – Ceva (CN)

17-18 Luglio - NAIT & DEI – Farini (PC)

Agosto - SAMMER

24 Settembre - UAIN – Lurisia (CN)

Novembre - UINTER

AGONISTICHE Campionato Nazionale Velocità ACSI 2021

14 Marzo - Winter Test Codogno (LO)

11 Aprile - 1^ prova Finale Emilia (MO)

2 Maggio - 2^ prova Pomposa (FE) (con POLINI Italian Cup)

13 Giugno - 3^ prova Nizza (AT)

4 Luglio - 4^ prova Rioveggio (BO)

5 Settembre - 5^ prova Salmour (CN)

2 Ottobre - 6^ prova Ottobiano (PV) (sabato sera con POLINI Italian Cup)

9 Ottobre - 7^ prova Cecina (LI) (sabato pre con 24 ore)

AGONISTICHE Campionato Nazionale Moped ACSI 2021

14 Marzo - Winter Test Codogno (LO)

11 Aprile - 1^ prova Finale Emilia (MO)

2 Maggio - 2^ prova Pomposa (FE) (con POLINI Italian Cup)

13 Giugno - 3^ prova Nizza (AT)

4 Luglio - 4^ prova Rioveggio (BO)

5 Settembre - 5^ prova Salmour (CN)

2 Ottobre - 6^ prova Ottobiano (PV) (sabato sera con POLINI Italian Cup)

AGONISTICHE Campionato Nazionale Terra ACSI 2021

25 Aprile - 1^ prova Carpi (MO)

30 Maggio - 2^ prova Gambara (BS)

12 Settembre - 3^ prova

17 Ottobre - 4^ prova

24 ORE Moped di 'LE HANS' 2021

31 Luglio e 1 Agosto - Lodi (LO) terra

9-10 Ottobre - Cecina (LI) asfalto

RED BULL Epic Rise 2021

N.B.: alcune date e location son passibili di modifiche

Per saperne di più sulle gare e i regolamenti pagina Monferraglia e gruppi Facebook

Monferraglia: www.mnferraglia.it

Campionato nazionale terra: https://www.facebook.com/groups/527643361547456

Campionato Nazionale Moped: https://www.facebook.com/groups/207077823093631

Campionato Velocita: https://www.facebook.com/groups/419385355428921

Monferraglia: https://www.facebook.com/groups/141846219242783

