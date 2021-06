Soccorso e sanzionato

Presunto codice rosso durante le operazioni di sgombero del mercato a Castano Primo. La Polizia locale sanziona un pregiudicato extracomunitario.

Giovedì scorso, durante le operazioni di sgombero dell’area mercatale, un cittadino marocchino pregiudicato veniva dapprima soccorso e poi deferito dalla Polizia locale di Castano Primo-Nosate. L’uomo emergeva che si era recato in stato di alterazione presso un banco di un familiare e dopo esser salito contro la volontà delle parti su una scala, essendo in stato di alterazione psicofisica perdeva l’equilibrio rovinando in terra e creandosi delle escoriazioni cutanee. Dopo una situazione divenuta molto calda tra le parti veniva allertato il 112 che inviava sul posto ambulanza, personale ATS ed una pattuglia della Polizia locale. Dopo i soccorsi ed il relativo declassamento del codice di emergenza, assegnato in base alla primaria segnalazione, venivano effettuati gli accertamenti di rito. L’uomo che risultava per tutto il tempo non collaborativo veniva sanzionato ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale ed in più veniva richiesto il divieto di ritorno a Castano Primo.

