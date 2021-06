L'Area B, C e le soste

Area B, C e sosta: da mercoledì 9 giugno a Milano tornano in vigore le normali regole di mobilità. Ecco, allora, cosa accadrà da metà settimana.

Area B, C e sosta: da mercoledì 9 giugno a Milano tornano in vigore le normali regole di mobilità. E, allora, ecco che per quanto riguarda, appunto, l'Area B sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 (festivi esclusi); quindi, per l'Area C stessi orari per le telecamere nella Cerchia dei Bastioni, in precedenza attive con orari ridotti; e, infine, le strisce gialle saranno di nuovo riservate ai residenti, mentre quelle blu funzioneranno a pagamento. Riprenderà anche il controllo del divieto di sosta in occasione della pulizia delle strade.

