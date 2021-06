Dal primo settembre sia il parroco don Ferdinando sia il vicario parrocchiale don Giancarlo lasceranno la comunità arconatese. Al loro posto, don Alessandro.

Arconate saluta i 'suoi' don. Dal primo settembre, infatti, sia il parroco don Ferdinando Merelli, sia il vicario parrocchiale, don Giancarlo Bestetti, lasceranno la comunità arconatese, pronti per nuovi incarichi. E, allora, se il primo per "Limiti d'età - scrive il Vicario Episcopale, Monsignor Luca Raimondi - si trasferirà al centro pastorale di Seveso, diventando collaboratore della Formazione del Clero", il secondo continuerà il proprio servizio nella comunità pastorale San Paolo VI e Beata Alfonso Clerici di Lainate. "Ringrazio don Ferdinando e don Giancarlo - ribadisce Mons. Raimondi - per il ministero svolto in mezzo ai fedeli ed alla popolazione arconatese e per la rinnovata disponibilità a questa nuova chiamata del Vescovo". Al loro posto, adesso, ecco che arriverà don Alessandro, 46 anni, ordinato sacerdote nel 2010 e attualmente vicario parrocchiale, incaricato di pastorale giovanile, a San Giuliano Milanese. "Purtroppo, la mancanza di clero - conclude - non ci permette di sostituire tutti e due i preti, ma verrà mandato un giovane parroco".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro