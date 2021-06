Coprifuoco: un'altra ora

Coprifuoco: si cambia ancora. Perché dopo essere stato posticipato dalle 22 alle 23 il 19 maggio scorso, adesso è pronto a slittare di nuovo di un’altra ora il 7 giugno.

Coprifuoco: si cambia ancora. Perché dopo essere stato posticipato dalle 22 alle 23 il 19 maggio scorso, adesso è pronto a slittare di nuovo di un’altra ora il 7 giugno, quando, appunto, verrà portato alle 24. E, poi, dal 21 giugno ecco che sarà completamente abolito. Ma il divieto di uscita notturna, è bene precisarlo, non vale per le regioni in zona bianca.

