Di nuovo... "Musica, maestro!"

Dopo un anno e mezzo di ‘stop’ le bande ‘La Cittadina’ di Turbigo e ‘Santa Cecilia’ di Castano sono tornate in un concerto dal vivo e, soprattutto, in presenza.

E allora... “Musica, maestro!”. Ma mai come stavolta questa frase ha avuto un ‘sapore’ ancora più particolare e speciale. Le note e la musica, alla fine, che si sono mischiate con le emozioni ed anche con quel pizzico di agitazione e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché dopo un anno e mezzo di ‘stop’ eccoli finalmente (e di nuovo) in un concerto dal vivo e, soprattutto, in presenza. Un po’ di normalità, insomma, da una parte per il corpo bandistico ‘La Cittadina’ di Turbigo, dall’altra per quello musicale ‘Santa Cecilia’ di Castano. Le due bande insieme, là nella cornice di Palazzo De Cristoforis-Villa Gray, sede del palazzo Municipale turbighese, e la serata, allora, ha potuto cominicare. “Le sensazioni sono state di una vera e propria rinascita - racconta Alessandro Tanzini - Era ormai dal 2020, infatti, che non avevamo più la possibilità di esibirci e questo, inevitabilmente, ha comportato pure una serie di difficoltà, in quanto tanti nostri musicisti hanno perso, purtroppo, la passione di suonare”. Per fortuna, però, si è resistito e lo si è fatto grazie al grande attaccamento ed all’amore che ciascuno ha verso le due storiche realtà del territorio. “Siamo qui, dunque - continua - Anche con una significativa novità, ossia la presenza del maestro Mario Arrigoni, che ci sta facendo crescere ulteriormente e che ci ha permesso di creare momenti di coinvolgimento con il corpo musicale ‘Santa Cecilia’ di Castano”. Quando l’unione fa la forza, allora, per usare quel vecchio detto. “Sicuramente - spiega lo stesso maestro Arrigoni - Come inizio, infatti, è una buona base. In quest'ultimo anno non dimentichiamoci che abbiamo dovuto rimanere fermi, senza sapere quando e come avremmo potuto riaprire. E pure adesso le restrizioni che ci sono comportanto delle difficoltà importanti. Quindi, fare musica assieme, che è proprio lo scopo della banda, oggi, con tutte le le linee guida e le limitazioni, risulta davvero complesso”. Passato e presente, alla fine, ma con una particolare attenzione al futuro. “Certo la ripartenza è a fatica - conclude Luigi Amati - Non ci nascondiamo nel dire che sarà molto dura; noi, comunque, ce la metteremo tutta, nella speranza che, intanto, si possano aggiungere elementi in più”.

LA CITTADINA E SANTA CECILIA: SI RIPARTE



