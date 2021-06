Parrocchia e Soi: voglia d'estate

I camp estivi a Inveruno si faranno! Un segnale bello e positivo di un ritorno a quella normalità tanto sospirata e attesa e un aiuto alle famiglie.

I camp estivi a Inveruno si faranno! Un segnale bello e positivo di un ritorno a quella normalità tanto sospirata e attesa e un aiuto alle famiglie che sanno i propri figli in ambienti sani e sicuri, mentre i genitori sono al lavoro. Doppia la proposta, una da parte della Parrocchia San Martino, la seconda invece vede impegnata la SOI in collaborazione con il Comune. Per quanto riguarda l’oratorio feriale, la proposta della pastorale è ‘Hurrà – giocheranno sulle sue piazze’. Inizierà il 14 giugno e terminerà il 9 luglio, da lunedì a venerdì, presso i due oratori di Inveruno e Furato (elementari a Inveruno, medie a Furato), dalle 13.30 alle 17.30. per le iscrizioni, bisogna scaricare il modulo dal sito www.chiesediinveruno.it e consegnarlo compilato al momento dell’iscrizione, che sarà venerdì 4 giugno dalle 16.30 alle 18.30 a Inveruno presso la segreteria dell’oratorio, ingresso da via Dante, mentre a Furato in oratorio, ingresso bar Via Montessori. Per quanto riguarda il camp sportivo della SOI, si svolgerà dal 14 giugno al 6 agosto e dal 30 agosto al 10 settembre, da lunedì a venerdì, presso le scuole Primarie ‘Don Bosco’ e ‘Don Milani’ e la scuola secondaria di via Volta.

