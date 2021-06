Inveruno sempre più green: nei terreni oltre la Provinciale nei prossimi anni potrebbe sorgere un altro bosco, un nuovo polmone verde.

Inveruno sempre più green: nei terreni oltre la Provinciale nei prossimi anni potrebbe sorgere un altro bosco, un nuovo polmone verde. “Tutto parte da una convenzione urbanistica fatta con la società Fincoin, che è quella che ha costruito il residence Laghetto – spiega Maria Zanzottera, assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica – In cambio dei lavori ha dovuto cedere parte del terreno all’amministrazione comunale, che ai tempi voleva costruire la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, con un progetto collegato di doppia viabilità. Poi fu riqualificata la caserma già esistente, quindi le opere di urbanizzazione e di viabilità non erano più necessarie. Tolta dal piano la strada che doveva essere essere creata e ridefinendo la convenzione, abbiamo chiesto a Fincoin di corrisponderci il valore di ciò che avrebbe costruito in terreno. È così che siamo diventati proprietari a prezzi davvero convenienti del terreno dove sarebbe dovuta sorgere la caserma e che confina da una parte con la pista ciclabile che va verso Arconate e dall’altra con la Provinciale. Siamo stati per questo contattati dalla Provincia che vorrebbe riforestare questo terreno più un altro appezzamento di circa 1 ettaro, adiacente a quello del Bosco dei Galletti, per un totale di circa 5 ettari. La prassi vuole che ora la Provincia partecipi al bando e, se vince, noi dovremmo cedere temporaneamente il terreno per i prossimi 7 anni, il tempo di riforestare e far maturare il bosco, che poi ci verrebbe restituito a fine progetto”.

