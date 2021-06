'Sorriso Grande' per l'Europeo

La voce di Alessandra Amoroso accompagnerà la Uefa Euro 2020 su Sky. L’ultimo successo di Alessandra farà da colonna sonora alle partite dell’Europeo su Sky.

La voce di Alessandra Amoroso accompagnerà la Uefa Euro 2020 su Sky. L’ultimo successo di Alessandra è stato riadattato appositamente per questa occasione e farà da colonna sonora alle partite dell’Europeo su Sky. 'Sorriso Grande', scritto da Davide Petrella e prodotto da Dario Faini, è un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce, e la voglia di ripartire e ritrovare quella 'normalità' che è venuta meno in questo ultimo anno e mezzo. Proprio per questo messaggio di ripartenza, il brano è stato scelto per accompagnare uno degli eventi sportivi più attesi di questo 2021.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro