Manutenzione programmata Aler

Le linee guida per la manutenzione programmata delle Aler sono state aggiornate e riguardano tutti i programmi finalizzati al recupero di alloggi sfitti, oltre che alla sistemazione delle parti comuni, che verranno ultimati entro il 31 dicembre 2023. Lo prevede una delibera dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore alla Casa ed Housing sociale Alessandro Mattinzoli. LINEE GUIDA - L'aggiornamento delle linee guida regionali riguarda, nello specifico, i 'Piani di manutenzione programmata 2021-2023' delle Aziende lombarde di edilizia residenziale ed ha l'obiettivo di permettere l'esecuzione di opere prioritarie di adeguamento che riguardano non solo singoli alloggi ma la messa in sicurezza di tutto l'edificio, l'accelerazione della programmazione delle risorse non ancora impegnate e la riprogrammazione delle economie per il completamento dei piani di manutenzione straordinaria e dei piani triennali di rimozione dell'amianto. MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE - "Con questo provvedimento - ha dichiarato l'assessore Mattinzoli - poniamo l'attenzione sulla manutenzione. È infatti la regola fondamentale per rendere attuali e decorosi gli immobili, in modo che le persone possano viverci bene. Ancora più importante diventa quindi la programmazione. Proprio per questo il confronto con le Aler è continuo. Non puntiamo solo agli alloggi - ha concluso - ma agli interi edifici perché siano vivibili e in sicurezza". RISORSE - Le risorse previste per sostenere gli interventi, approvate lo scorso novembre, ammontano a 74.600.000 euro.

